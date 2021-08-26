السفارة الألمانية في كابول تحذر من إطلاق نار وهجمات إرهابية عند المطار

حذرت السفارة الألمانية في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء من وقوع إطلاق نار وهجمات إرهابية عند مطار كابول.

وكتبت السفارة إلى رعايها في رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كثيرا جدا ما تقع مواقف شديدة الخطورة واشتباكات مسلحة على البوابات، وبالإضافة إلى ذلك هناك تحذيرات حالية من الإرهاب".

ولفتت السفارة إلى أن الوصول إلى المطار يكاد يكون غير متاح.

كان الجيش الألماني حذر أمس الثلاثاء من تزايد وجود انتحاريين محتملين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ في كابول.

ومن المنتظر أن تنتهي عملية الإجلاء التي يقوم بها الجيش حاليا في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ومن الممكن أن تسبق آخر رحلة إجلاء جوية للجيش هذا الموعد بصورة ملحوظة.