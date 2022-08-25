التحريات تكشف تفاصيل مقتل امرأة على يد طليقها في شبين القناطر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، من كشف التحريات الأولية الخاصة بتفاصيل واقعة قتل رجل لطليقته بإحدى قرى شبين القناطر.

وجاءت بالتحريات، أن الزوج كان على خلاف وشجار دائم مع زوجته؛ مما أدى لانفصالهما منذ أسبوع، وخلال جلوسه مع عدد من أهالي القرية تصادف مرور طليقته التي تعدت عليه بالشتم والسب، مما أدى لنشوب مشاجرة بينهما، وأحضر سكينا وطعنها عدة طعنات.

وشهدت قرية طحوريا بشبين القناطر محافظة القليوبية، مقتل امرأة على يد طليقها، بعدما سدد له طعنات نافذة أودت بحياتها، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغا بمقتل سيدة على يد طليقها بقرية طحوريا بشبين القناطر.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة بقيادة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر ومعاونة النقباء عبد الرحمن بيومي ومحمد مأمون معاوني رئيس المباحث، وبالمعاينة والفحص تبين قيام رجل بقتل طليقته، حيث سدد لها طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال لشكه في سلوكها، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، والتي طالبت بتشريح الجثمان من قبل أطباء الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.