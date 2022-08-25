زيارة أحد رموز المعارضة التايوانية للصين تثير انتقادات محلية

أثارت زيارة من جانب أحد رموز المعارضة التايوانية للصين بعد أسابيع من إطلاق بكين صواريخ فوق الجزيرة، انتقادات في الداخل، رغم جهوده لانتقاد التدريبات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

أعرب أندرو هسيا، نائب رئيس الحزب القومي (الكومينتانج)، عن استياء الشعب التايواني من رد الصين على الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بحسب بيان أصدره الحزب في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

ودعا هسيا أيضا إلى استئناف المحادثات عبر المضيق وإقامة المزيد من الروابط الجوية خلال الاجتماع الذي عُقد بالقرب شنغهاي مع تشانج تشيجون، رئيس جمعية العلاقات عبر مضيق تايوان. وتستخدم بكين المنظمة لإدارة شؤونها مع تايوان.

ووصف تشجيون تدريبات جيش التحرير الشعبي بأنها ضرورية لتأمين سيادة الصين ومواجهة ما تصفه بكين بقوات الاستقلال التايوانية.

في تايوان، جرى انتقاد هسيا من جانب الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايبيه لسفره إلى الصين بعد فترة قصيرة من التدريبات العسكرية الأكثر استفزازا التي أجرتها بكين خلال عقود.

وقال وانج تينج-يو النائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي في مقطع مصور أرسل للصحفيين اليوم الخميس "فيما أجرت الصين تدريبات ضد تايوان، لم يكن يتعين على عضو البرلمان عن الحزب القومي الذهاب للصين لتملق الحزب الشيوعي" الحاكم.