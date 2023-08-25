واشنطن تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 في أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" في أكتوبر المقبل.

وقال المحدث باسم البنتاجون بات رايدر، إن التدريب سيبدأ بعدما يتلقى الطيارون تدريب على اللغة الإنجليزية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن تدريب الطيران سيجرى في قاعدة موريس الجوية للحرس الوطني في توسان بولاية أريزونا، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف رايدر أن العديد من الطيارين والعشرات من طواقم صيانة الطائرات سيتلقون التدريب.

وأوضح أنه بالنسبة إلى الطيارين المتمرسين، قد يستغرق التدريب على مقاتلات إف-16 حوالي خمسة أشهر.

وتعهدت الدنمارك وهولندا، يوم الأحد الماضي، بالتبرع بمقاتلات "إف-16" لأوكرانيا، الأمر الذي يحقق رغبة كييف طويلة الأمد التي تقول إنها ستساعد في تعزيز دفاعاتها الجوية، وتدعم هجومها المضاد في مواجهة الحرب الروسية.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، أمس الخميس، إن بلاده ستعطي أوكرانيا أيضاً مقاتلات "إف-16".

وقال وزير الدفاع النرويجي بيورين أريلد جرام في بيان إن "منح مقاتلات (إف-16) سيعزز قدرات أوكرانيا العسكرية بشكل كبير".

وقدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستتلقى ما لا يقل عن 61 طائرة من طراز إف-16، وهو ما يكفي لما يصل إلى أربعة أسراب، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبدأت الدنمارك تدريب ثمانية طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16". ووصلوا إلى القاعدة الجوية العسكرية الدنماركية في سكريدستروب إلى جانب 65 فرداً سيتم تدريبهم على صيانة الطائرات.