رئيس دار الأوبرا: مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مصدر للسعادة

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يمثل مصدرا للسعادة.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الحياة»، على هامش مهرجان القلعة، الذي انطلق مساء الجمعة، أنّ هناك جهودا كبيرة تُبذل لتنظيم المهرجان سعيا لتنفيذه على أكمل وجه.



وأشار إلى أنّ المهرجان يستقبل عددا كبيرا من الجمهور، ما يدعو لتنسيق شامل مع وزارات الثقافة، والسياحة والآثار، والداخلية، مؤكدا أن حالة التعاون تعكس إصرارا من الجميع على إسعاد الجمهور.



ولفت إلى أنّ هناك فنانين لا يمكن الاستغناء عنهم في حضور المهرجان، ويلزم حضورهم بشكل سنوي، باعتبار أن المهرجان يستقطب أعدادا كبيرة من الجمهور.



وأكّد أن هناك حرصا على تقديم نماذج فنية جديدة في كل دورة تُعقد فيها الفعاليات، كما يتم العمل على استقطاب فنانين للمرة الأولى للمشاركة في المهرجان مثل المطرب وليد توفيق.



وفي وقت سابق من الجمعة، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وسط إقبال الآلاف من الجماهير.



وتم إهداء هذه الدورة، إلى الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق.