 بيراميدز يخوض أول تدريباته في تركيا - بوابة الشروق
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بيراميدز يخوض أول تدريباته في تركيا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 9:29 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 9:30 م

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم في معسكره المقام حاليا في مدينة أنطاليا بتركيا استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد بيراميدز بمعسكر مغلق في أنطاليا التركية يستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل ويخوض خلاله ٤ مباريات ودية متدرجة القوة. وجاء المران قويا استمر لقرابة ساعة ونصف على الملعب الفرعي بفندق إقامة البعثة وسط هطول خفيف للأمطار.

وأظهر اللاعبون قوة كبيرة في التدريب وجاهزية للمرحلة المقبلة، حيث تقرر أن يرفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من السبت بحيث يتدرب الفريق صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقة البدنية


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