حزب الله يعلن انتهاء عملياته ضد إسرائيل: انتهت وأُنجزت لهذا اليوم

أعلن "حزب الله" اللبناني، أن عملياته ضد إسرائيل "انتهت وأنجزت لهذا اليوم (الأحد)"، لافتاً إلى أن جميع المسيرات تم إطلاقها في الموعد المحدد لها، وعبرت نحو الحدود الإسرائيلية.

وأوضح الحزب، في بيانه الثالث، أنه "تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها، ومن جميع مرابضها، ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود، ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم (الأحد) قد تمت وأنجزت"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري. ‏

وأضاف أن ادعاءات إسرائيل بشأن "العمل الاستباقي الذي قامت به والاستهدافات التي حققهتا وعطلتها لهجوم الحزب، ‏هي ‏ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان، وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏للحزب، ‏حسن نصر الله، في وقت لاحق".



وشن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، هجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ ضد مناطق في إسرائيل، ردا على اغتيال القيادي بالجماعة فؤاد شكر، في حين قالت إسرائيل إن ضرباتها تركز على الجنوب اللبناني، متوعدة في الوقت نفسه بأنها "ستقصف أي مكان به تهديد".



وقال "حزب الله" إن عدد الصواريخ التي أطلقها حتى الآن تجاوزت 320 صاروخًا، واستهدفت 11 موقعا عسكريا إسرائيليا.