باحث سياسي: إسرائيل لن تشن حربا شاملة على لبنان دون موافقة أمريكا

قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور سمير أيوب، إن «قصف حزب الله اللبناني على إسرائيل يعتبر من أعنف الغارات التي قام بها حزب الله منذ تدشينه جبهة دعم وإسناد قطاع غزة».

وأضاف «أيوب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الضربات تؤكد أن حزب الله والمقاومة في لبنان مصرة على الرد على عملية اغتيال فؤاد شكر، وتدل على وجود ردود أخرى لحزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية.

وتابع: «لن نرى حربا شاملة مع لبنان دون موافقة ودعم أمريكا، ولكن يمكن استمرار الغارات على لبنان، فالاشتباكات لا تزال قائمة، والاحتلال وصل إلى أماكن لم يصل إليها من قبل مثل عكا والجولان».

ونوه أن «عمليات الاغتيال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان أو حتى الضربات في سوريا أو إيران لم تكن لتتم، لو لم يكن هناك دعم معلوماتي عبر الذكاء الاصطناعي، ودعم من القواعد العسكرية الأمريكية».

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.