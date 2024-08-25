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إسرائيل تعلن حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة

علم إسرائيل
علم إسرائيل
د ب أ
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 8:41 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 8:41 ص

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في وقت مبكر من اليوم الأحد حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في جميع أنحاء البلاد، وذلك ردا على التهديدات الأمنية المتصاعدة من حزب الله في لبنان.


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