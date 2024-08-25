كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب بصاروخ من طراز M90

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذها قصفا صاروخيا على تل أبيب.

وقالت القسام في بيان، مساء الأحد، إنها قصفت مدينة تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة "M90" ردًا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والتهجير المتعمد لهم.

يأتي هذا فيما قالت منصات فلسطينية، إن الصاروخ سقط في ريشون لتسيون جنوب شرقي تل أبيب، وأن صفارات الإنذار دوت هناك.

وكانت القسام قد كشفت للمرة الأولى عن امتلاكها هذا الصاروخ في شهر ديسمبر الماضي، خلال استعراض تجهيزاتها العسكرية، حيث نشرت آنذاك فيديو بعنوان "تل أبيب تحترق والقدس ستتحرر".

كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان: "تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر".



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/DwyKkO9bzI — رضوان الأخرس (@rdooan) December 8, 2023

وهذا الصاروخ يحمل رؤوس متفجرة تزن 250 كيلو جرامًا، ويتراوح مداه بين 200 و250 كيلو مترًا.

وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تنفيذها كمينا محكما بقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة..

وذكرت القسام أن مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقاً في قوة إسرائيلية مدرعة، مؤكدة هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى.