إندونيسيا: مقتل 13 شخصا في فيضانات وتوقعات بهطول أموال غزيرة

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لقي 13 شخصا حتفهم بسبب فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة والتي تسبب أيضا في أضرار بالمنازل في شرق إندونيسيا، حسبما قال مسؤول.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث عبد المهاري، إن فرق البحث والإنقاذ في جزيرة تيرنات لا تزال تعمل على العثور على السكان المفقودين.

وأصيب شخصان وتضررت 10 منازل بشدة بسبب الأمطار الغزيرة الني تضرب مدينة تيرنات منذ الصباح الباكر.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على مدينة تيرنات والمناطق المحيطة بها في الأيام القليلة المقبلة.

ودعت السلطات السكان المحليين إلى الاستعداد لإمكانية حدوث المزيد من الفيضانات.