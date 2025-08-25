تلقى نادي بيراميدز هزيمة مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وافتتح مودرن سبورت التسجيل في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، عن طريق غنام محمد الذي وضع فريقه بالمقدمة أمام أصحاب الأرض.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، وذلك بعد لمسة يد على فيستون ماييلي، وتكفل علي فوزي لاعب مودرن سبورت بتسديد ركلة الجزاء بنجاح، لتسكن شباك أحمد الشناوي، وذلك في الدقيقة 59.

وتلقى محمد الشيبي بطاقة صفراء ثانية تبعتها الحمراء في الدقيقة 83 من زمن المباراة، ليزيد من صعوبة الأمور لفريقه.

وتحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 90+7 من عمر اللقاء، ونجح كريم حافظ في تسجيلها بنجاح في مرمى محمد أبو جبل.

حاول بيراميدز تعديل النتيجة في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن مودرن سبورت حافظ على تقدمه ليحصد 3 نقاط هامة في اللقاء.

رفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 4 جولات من المسابقة، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 5 نقاط، ليستقر في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.