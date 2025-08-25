وسائل إعلام أمريكية: الحرس الوطني في واشنطن مسلح الآن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية كبرى، اليوم الاثنين، بأن أفراد الحرس الوطني الأمريكي الذين نشرهم الرئيس دونالد ترامب في واشنطن أصبحوا الآن مسلحين.

وذكرت التقارير أن الضباط يحملون أسلحة نارية منذ مساء الأحد، مستشهدة ببيان صادر عن الحرس الوطني وشهود عيان.

وبحسب ما نقلته صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز عن البيان، فإن أفراد الحرس الوطني مخولون باستخدام الأسلحة "فقط كحل أخير وردا على تهديد وشيك بالموت أو إصابة جسدية خطيرة".

ولم ترد قوات الحرس الوطني على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" بهذا الصدد.

ولم يتم رصد سوى أفراد غير مسلحين خلال زيارات صباح اليوم الاثنين إلى إحدى محطات المترو في المدينة ومحطة يونيون ومتحف واشنطن.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، يقال إن ما مجموعه 2200 فرد من الحرس الوطني منتشرون الآن في العاصمة.