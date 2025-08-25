جيبريسوس: استهداف إسرائيل مستشفيات غزة يفاقم أزمة الرعاية الصحية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن تكرار الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة يزيد من صعوبة حصول المدنيين على الرعاية الصحية المحدودة.

جاء ذلك في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية الاثنين، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة.

وقال جيبريسوس: "بينما يموت الناس جوعًا في غزة، فإن محدودية وصولهم إلى الخدمات الصحية تزداد صعوبة مع تكرار الهجمات".

وذكر أنهم تلقوا تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم أربعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية وخمسة صحفيين في الهجوم على مستشفى ناصر صباح الاثنين.

وأشار إلى إصابة 50 شخصا بينهم مرضى في حالة حرجة.

ولفت إلى أن المبنى الرئيسي للمستشفى الذي يضم غرفة الطوارئ ووحدة الجراحة تعرض لأضرار في الهجوم.

واستشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون، في وقت سابق الاثنين، خلال قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين وأودى بحياة 5 منهم في مبنى الطوارئ بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.