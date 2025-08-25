حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 221 ألف شهيد وجريح

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 58 شهيدًا و308 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 62 ألفًا و744 شهيدًا، و158 ألفًا و259 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، بلغت 10 آلاف و900 شهيد، و46 ألفًا و218 إصابة.

وأوضحت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا المساعدات بلغ 28 شهيدًا و184 إصابة.

وأعلنت ارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2123 شهيدًا، وأكثر من 15 ألفًا و615 إصابة.

ولفتت إلى أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 300 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلًا.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.