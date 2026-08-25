جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لتشغيل منصة للذكاء الاصطناعي تخدم 10 آلاف مستخدم

وقعت جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مشترك وذلك بمقر قصر الزعفران، لتنفيذ وتشغيل منصة التعلم الذكي القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي (LearningBuddy – EduSofx)، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى نحو 10,000 مستخدم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة خلال العام الأكاديمي الحالي.



وقع على البروتوكول كل من الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والمهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، لتنفيذ وتشغيل نظام Learning Buddy داخل جامعة عين شمس كنموذج أولي لمدة عام أكاديمي.

يأتي هذا المشروع بهدف دعم العملية التعليمية والتحول الرقمي، وتحسين تجربة التدريس ونتائج التعلم، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، وذلك من خلال دعم الطلاب والأساتذة المشاركين بمجموعة متنوعة من الأدوات الذكية، والمساهمة في سد فجوة التعلم ودعم التحصيل الأكاديمي؛ مما يعمل على تعزيز تفاعل الطلاب وزيادة إنتاجية الأساتذة، حيث يتم تحليل وتقييم تفاعلات الطلاب ورصد أدائهم وتحديد جوانب التحسن، وجودة التشغيل من خلال فرق عمل فنية وتشغيلية متخصصة.

وعلق الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعةعين شمس قائلا : "تطبيق نظام Learning Buddy داخل جامعة عين شمس كنموذج أولي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، تتيح لنا هذه المنصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي رصد وتطوير أدوات التدريس، وتحليل تفاعلات الطلاب لدعم تحصيلهم الأكاديمي، بما يتماشى مع رؤية الجامعة نحو تقديم تعليم جامعي عالمي يستند إلى أحدث الحلول الرقمية".

يرتكز المشروع على تقديم دعم فني وتشغيلي متكامل لضمان كفاءة الاستخدام، وتستهدف المرحلة الأولى منه عددًا من الكليات والمقررات الدراسية المختارة، ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة مخرجات التعليم، وتعزيز التفاعل الأكاديمي، وتقديم نموذج يُحتذى به لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية المصرية.