تحرير 230 مخالفة تموينية ضد المحال المخالفة بالقاهرة

قاد المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، حملة مكبرة للمرور على المحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز، لتكثيف التواجد الرقابى عليها والتصدى لأية مخالفة تُرصد.

وأوضح عبدالنعيم، اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن تحرير 230 مخالفة تموينية متنوعة، مشيرًا إلى أنها عبارة عن: "25 كجم من اللحوم ومصنعاتها، 500 كجم زبدة صفراء، و200 كجم من السكر التمويني، و 416 لترًا من زيت الطعام، و2400 كجم من عسل الجلوكوز، و600 كجم من حلاوة المولد، 500 علبة تومية، و6000 متر قماش".

وأكد مدير مديرية التموين بالقاهرة التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، موضحًا أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ القاهرة، بتكثيف الحملات التموينية والمرورية على المحال والمخابز.