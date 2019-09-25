تغيرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا بالليجا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل المرينجي على النحو التالي:
حراسة المرمى: أريولا.
خط الدفاع: أودريوزولا- إيدير ميليتاو- سيرجيو راموس- ناتشو هرنانديز.
خط الوسط: توني كروس- كاسيميرو- فيدريكو فالفيردي.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- لوكا يوفيتش- لوكاس فاسكيز.
فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: تيبو كورتوا- كارفخال- فاران-هازارد- كريم بنزيما- جيمس- رودريجو.
يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما يقبع أوساسونا في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.