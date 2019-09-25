تغيرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا بالليجا

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل المرينجي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: أودريوزولا- إيدير ميليتاو- سيرجيو راموس- ناتشو هرنانديز.

خط الوسط: توني كروس- كاسيميرو- فيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- لوكا يوفيتش- لوكاس فاسكيز.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: تيبو كورتوا- كارفخال- فاران-هازارد- كريم بنزيما- جيمس- رودريجو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما يقبع أوساسونا في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.