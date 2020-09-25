نجل محمود البزاوي يهنئ والده بعيد ميلاده: «بحبك يا أسطورة»

هنأ المخرج أكرم محمود البزاوي والده بمناسبة عيد ميلاده اليوم، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " النهاردة ٢٥ سبتمبر عيد ميلاد الغالي، بابا حبيبي ربنا يحفظك، ويسعدك وينجحك علطول يا حبيبي وتفضل سند ليا ولكل اللي حواليك، بحبك يا اسطورة من اول ايام الطفولة، وهافضل علطول فخور بيك وبكل شغلك ونجاحك اللي تعبت فيه علشان توصله، كل سنه وانت حبيب الكل يا اطيب الناس"، واستطرد: "ما اتخافش مش هاقول كام سنه".



الفنان محمود البزاوي مواليد المحلة 25 سبتمبر عام 1963، وهو مؤلف وممثل مصري، قام بالمشاركة في تأليف بعض الأعمال الفنية منها مسلسل (الأدهم) مع المخرج محمد النجار، وقبلها فيلم (عشان ربنا يحبك) ومسلسل (لحظات حرجة) ومسلسل "الريان" والعديد من الاعمال الاخري.