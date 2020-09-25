أعلنت الشرطة العراقية مساء اليوم الجمعة، عن مقتل شخص واختطاف آخر في هجوم لتنظيم "داعش" بقرية قريبة من قاعدة عسكرية شمال غربي مدينة كركوك (250كم شمالي بغداد).



وقالت مصادر الشرطة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عناصر بتنظيم داعش هاجمت بأسلحة خفيفة قرية باجوان بالقرب من قاعدة (كي وان) العسكرية التي تضم مقار الفرقة السادسة للشرطة الاتحادية ومقر فوج كركوك لمكافحة الإرهاب ومقر قيادة الفرقة الخاصة.



وأضافت المصادر أن عناصر التنظيم أطلقوا الرصاص على المنازل بشكل عشوائي؛ ما تسبب بمقتل شخص واختطاف أخر ولاذوا بالفرار.