أمريكا وبريطانيا توقعان اتفاقا للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي

وقعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع المملكة المتحدة للالتزام بتعزيز الذكاء الاصطناعي الذي يمكن الاعتماد عليه، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإعلان جاء خلال اجتماع لمجموعة العمل الاقتصادي للعلاقة الخاصة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

ويشتمل الاتفاق على إعطاء الأولوية للتعاون في مجال البحث والتطوير بشأن تطوير الذكاء الاصطاعي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على التقدم الجوهري والقضايا التي تفرض تحديات مثل القدرة على التفسير والمعاملة العدالة بدون تمييز أو تفضيل.

كان ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلنا تشكيل مجموعة العمل تلك، والتي تركز على التجارة والطموحات الاقتصادية الأخرى في أغسطس من العام الماضي.