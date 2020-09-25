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الكويت: إخلاء سبيل الفاشنيستا جمال النجادة بكفالة

الفاشنيستا جمال النجادة
الفاشنيستا جمال النجادة
رويترز
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 6:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 6:42 ص

أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل الفاشنيستا جمال النجادة المتهمة بالإساءة لرجال القضاء بكفالة 2000 دينار.

وكانت السلطات العامة أصدرت أمرا بضبط وإحضار الفاشينستا على خلفية إساءتها للنيابة العامة في تسجيل صوتي.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات.

وانتقدت النجادة في المقطع المتداول ملاحقة النيابة لها وللمشاهير قائلة: "لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات".

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