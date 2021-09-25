وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مراكز تطعيم اللقاح بالمحافظة

تفقد الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مراكز تطعيم اللقاح بوحدة شبلنجة، ميت راضي، سندنهور، ورورة، ونادي السلام لذوي الإحتياجات الخاصة، حيث تم التأكد من تواجد الفريق الطبي بأماكن تقديم الخدمة وانتظام سير العمل واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء العمل ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا الجرعة الأولي والثانية بلقاح فيروس كورونا المستجد، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العمل وذلك تيسيرًا علي المواطنين وحفاظاً علي صحتهم وسلامتهم من الإصابة بهذا الوباء، وذلك في في إطار خطة الدولة الوقائية، وخطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالقليوبية للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح عبدالغني بأن عدد مراكز تطعيم اللقاح بكافة انحاء المحافظه حتي الآن وصل الي ٥٥ مركز تطعيم للمواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمسافرين بالوحدات الصحية ومراكز الشباب، مؤكداً علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.

‏‎وأكد على أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة والفرق المتحركة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها بجميع أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءا، بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.