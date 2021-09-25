طوكيو تسجل 382 إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت، 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع 147 حالة مقارنة بأمس الجمعة، وبانخفاض 480 حالة مقارنة بيوم السبت من الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.



ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 131 شخصا، بانخفاض 8 حالات، عما تم تسجيله أمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 1185، بانخفاض 43 حالة، مقارنة بأمس الجمعة.



وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة اليابانية تعتزم إجراء مناقشات لبحث رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، في نهاية شهر سبتمبر الجاري، كما هو مخطط لها حاليا.



ونقلت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة، قوله في مؤتمر صحفي: "نود أن نحدد ما إذا كان بإمكاننا رفع حالة الطوارئ في الوقت المناسب"، مضيفا أن مستوى الضغط على النظام الطبي، سيؤخذ في الاعتبار بشكل خاص عندما يتم اتخاذ قرار بشأن رفع حالة الطوارئ.



وتخضع طوكيو و18 محافظة أخرى لحالة الطوارئ في الوقت الحالي.