أكبر ملهى ليلي في العالم يعلن عن إعادة افتتاحه في برلين

تستعيد الحياة الليلية في برلين أحد أبرز معالمها المشهورة عالميا حيث يفتح نادي بيرجهايم الشهير أبوابه مرة أخرى.

وأعلن النادي الذي يتخذ من محطة تدفئة سابقة مقرا له وألحق به بار يطل إطلالة بانورامية على المدينة، على صفحته الرئيسية عن إقامة أول "ليلة ملاهي" ليوم السبت من الأسبوع المقبل (2 أكتوبر المقبل).

ويسعى النادي في أيام السبت التالية لهذا التاريخ إلى فتح أبوابه بحيث لا يتكدس الجمهور في طوابير طويلة أمامه.

وسيطلب النادي من الراغبين في الدخول عدم تجاوز الحراس عند "أصعب باب في العالم" كما يسمى، بل يتعين عليهم فقط إثبات حصولهم على تلقيح كورونا أو التعافي من مرض كوفيد 19.

وقال النادي على صفحته: "نتطلع إلى أول ليلة لنا في النادي بعد ما يقرب من 19 شهرا، هيا أطلق صوت الآلة الغليظة، أراك على حلبة الرقص!".

ويبدو أن هذا أيضا يدحض الشائعات التي ظهرت منذ حين بأن نادي برجهاين لن يفتح بعد.

وخلال الأشهر التي أغلق النادي فيها بسبب وباء كورونا، كان يعرض الفن المعاصر.

وكان النادي استوعب معرض "أستوديو برلين" في البداية لفترة قصيرة فقط، ثم توقف، وبعد الإغلاق الأخير عرض مرة ثانية متضمنا بعض الصور الفنية.