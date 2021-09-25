كشفت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول أنها تعمل حالياً على زيادة الإنتاج من خلال تنفيذ برنامج مكثف لعمليات البحث والاستكشاف والتنمية، يهدف إلى حفر 11 بئرا استكشافيا باستثمارات 5ر31 مليون دولار بالإضافة إلى حفر 13 بئرا تنمويا بإجمالي استثمارات حوالي 27 مليون دولار.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - خلال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020 / 2021 - أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف خاصة بمنطقة البحر الأحمر، في ظل تحسن مستويات أسعار البترول العالمية ودخول شركات بترول كبرى للعمل في مصر لأول مرة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم السبت.

وقال الوزير إن العام المالي الماضي قد شهد بالفعل تحقيق عدة اكتشافات بترولية جديدة رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وجارى العمل على تنمية هذه الاكتشافات لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.

وأضاف أن قطاع البترول يولى أهمية قصوى لتنفيذ أهداف الدولة في تنمية وتحسين مستوى المعيشة في محافظات صعيد مصر وتوفير خدمات حضارية للمواطنين، حيث يجري حالياً تنفيذ عدة مشروعات لتوفير المنتجات البترولية، منها مشروع إنشاء مجمع التكرير بأسيوط بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين، فضلاً عن بدء العمل في توسعات مجمع إنتاج السولار بأسيوط، وهو ما سيغطي كافة احتياجات الصعيد من البنزين والمنتجات البترولية من مصافي التكرير الجاري العمل على تنفيذها.

وأشار الملا إلى التوسع الكبير في نشاط توصيل الغاز للمنازل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تشمل كافة قرى الصعيد والاهتمام الكبير بتوفير محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ولفت إلى أن محافظات الصعيد تشهد حاليا توافرا في اسطوانات البوتاجاز.

وشدد الوزير على التزام شركات البترول الكامل بتنفيذ خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب لمعالجة الصرف الصناعي ومكافحة التلوث البترولي وتم اعتماد الخطة من جهاز شئون البيئة، مشيراً إلى الاستجابة السريعة لشركات البترول بالمناطق الجغرافية في حالات التلوث البترولي بالتنسيق مع المحافظة ووزارة البيئة لعلاجها والحفاظ على البيئة والثروة البحرية والطبيعية لمصر.

من جانبه، استعرض الجيولوجي علاء البطل رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال خلال العام حيث أشار إلى أن متوسط إنتاج الشركة اليومي بلغ 5ر21 ألف برميل زيت خام وأكثر من 6 آلاف طن بوتاجاز و6ر3 مليار قدم مكعب غاز.

وأكد نجاح الشركة في مواجهة التناقص الطبيعي للآبار والحفاظ على معدلات الإنتاج من خلال حفر عدد من الآبار التنموية ليصل إجمالي الاحتياطي المتبقي المؤكد حوالي 134 مليون برميل زيت خام نتيجة تحسن أداء الآبار وزيادة معامل الاسترجاع من خلال عمل دراسات إعادة تقييم الخزانات.

وأشار البطل إلى توقيع الشركة على 3 اتفاقيات في منطقة البحر الأحمر باستثمارات 326 مليون دولار مع شركات شيفرون وشل ومبادلة لتنفيذ دراسات وبرامج مسح سيزمي في مناطق الامتياز بالبحر الأحمر تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتغيير الخريطة البترولية بالمنطقة.

ولفت إلى أنه جاري الإعداد لوضع خطط المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد على أن يتم البدء قبل نهاية العام الحالي، واستكمالاُ للنتائج المتميزة للمرحلة الأولى للمشروع المشترك بالبحر الأحمر تم توقيع ملحق جديد مع شركة (ويسترن جيكو) لعمل المسح المغناطيسي الجوي والتثاقلي وملحق إضافي لتنفيذ دراسات متكاملة لاستخدام البيانات المغناطيسية والجاذبية وتسويقها.

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع المشترك بالمناطق البرية بجنوب مصر على مساحة 113 ألف كيلومتر مربع وأن الشركة تقوم بالترويج للبيانات التي تم الانتهاء من تجميعها ضمن مشروعها المشترك مع هيئة المواد النووية، وتم بالفعل بيع حزم بيانات لشركة (لوك أويل) وجاري التفاوض مع عدد من الشركات المهتمة بمناطق عمل شركة جنوب الوادي.

وأشار البطل إلى أن إجمالي العملاء الذين تم توصيل الغاز لهم وصل إلى حوالي 5ر1 مليون عميل منزلي وتجاري وصناعي بمحافظات الصعيد، وأنه قد تم التوصيل لأكثر من 181 ألف عميل خلال العام المالي الماضي.

كما لفت إلى إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز بعدد من المحطات بمحافظات الصعيد ليصل إجمالي المحطات بمحافظات الصعيد 51 محطة حتى يونيو 2021، مؤكداً نجاح سياسة الشركة من خلال ترشيد الإنفاق في خفض إجمالي المصروفات بنسبة 9% عن العام المالي السابق.