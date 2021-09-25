ضبط سيدتين بتهمة ابتزاز رجل أعمال وإجباره على توقيع شيكات في الأقصر

تمكنت مباحث بندر الأقصر، من ضبط سيدتين بتهمة ابتزاز أحد رجال الأعمال المعروفين، وأجبرتاه على توقيع شيكات بمساعدة رجلين.

تلقى قسم شرطة الأقصر بلاغا من "أ. ع." 45 عاما، أحد تجار الجملة بالأقصر، يتهم فيه سيدتين ابتزتاه عن طريق الاتصال به للاتفاق على صفقة تجارية بمنطقة موقف سيارات أجرة أرمنت.

ذهب التاجر إلى السيدتين بالفعل في تمام الساعة 2 صباحًا، في الطابق الرابع بعمارة بجوار موقف أرمنت، وعندما دخل فوجئ بالسيدتين عاريتان واحتضنتاه، وظهر رجلان أحدهما يقوم بالتصوير بالهاتف، والآخر يحمل سكينًا، وقاموا بإجباره على التوقيع على شيكات بملايين الجنيهات.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط السيدتين، بينما فر الرجلان ولم يتم ضبطهما حتى الآن، وقررت النيابة العامة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.