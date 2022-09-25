أمير قطر والمستشار الألماني يبحثان دعم العلاقات الاستراتيجية في الطاقة والتعاون العسكري

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأولاف شولتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري عصر اليوم.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأحد، رحب الأمير القطري بالمستشار الألماني والوفد المرافق، متمنيا أن تسهم هذه الزيارة بتعزيز العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب على مختلف الصعد، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية.



من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن شكره للأمير القطري، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا لتقوية علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة، وتطويرها في مجالات متعددة.



وجرى خلال الجلسة بحث أوجه دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في شتى مجالات الشراكة لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعاون العسكري والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.



كما عقد الأمير القطري والمستشار الألماني لقاء ثنائيا تبادلا خلاله وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات أزمة أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والسلام في العالم.



وكانت قد أقيمت لدولة المستشار الألماني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الديوان الأميري.