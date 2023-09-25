 الشباب والرياضة تطلق ملتقى لتوظيف الشباب باستاد المنيا الرياضي - بوابة الشروق
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الشباب والرياضة تطلق ملتقى لتوظيف الشباب باستاد المنيا الرياضي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 3:58 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 3:58 م
صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأن المحافظة تستضيف ملتقى التوظيف، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة العامة للمبادرات الشبابية"، ضمن مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي لشركات القطاع الخاص، حيث تستمر فعاليات الملتقى في الفترة من 30 سبتمبر الجاري، وحتى 1 أكتوبر القادم.

من جانبه أوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن الملتقى يقام من خلال مبادرة "توظيف مصر" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، ويقدم العديد من الوظائف التي تطلبها الشركات المشاركة بالملتقى.

ولفت إلى أن الملتقى يوفر تدريبات متخصصة لأبناء محافظة المنيا على مدار ثلاثة أيام قبل انطلاق الملتقى في الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر الجاري للتأهيل للتقدم للوظائف المناسبة لسوق العمل، تتنوع محاورها ما بين "الجانب التكنولوجي للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، وطريقة كتابة السيرة الذاتية، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض".

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