كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، عن حقيقة اختفاء السكر من الأسواق.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن هناك وفرة في كميات السكر بالبلاد، وليس هناك اختفاء كما يُقال من بعض أصحاب المحال، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نقص في السكر بالإضافة إلى وجود مخزون يكفي حتى شهر إبريل، وهو ما صرح به وزير التموين خلال افتتاح معارض «أهلًا بالمدارس» في محافظة الجيزة.



وأشار إلى أنه سيتم حصاد محاصيل القصب التي في شهر يناير المقبل، وكذلك محاصيل البنجر في شهر فبراير، معقبًا: «السكر اللي عندنا يكفي شعب مصر وضيوفنا كمان»- على حد قوله.



وأشار إلى أن سعر السكر في التموين يصل الكيلو لـ 12.6 جنيها، موضحًا أن سعره في معارض الجيزة (أهلا مدارس) الـ5 وصل الكيلو 20 جنيها والدقيق بـ17 والأرز بـ20 جنيها، الزيت بـ40 جنيهًا 800 ملم.



وذكر أنه في معرض أهلا مدارس في منطقة فيصل، مقام على مساحة 200 متر، ويتضمن 61 جناحًا، ويتوفر به جميع المنتجات مثل الملابس ومواد مدرسية واللوبيا والفاصوليا والأرز السائب والمواد الغذائية والحلويات والجاتوه والتورت، في فروع (البدرشين، الجيزة، فيصل، امبابة ، أكتوبر).





