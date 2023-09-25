قالت الفنانة ياسمين صبري، إنّها تمارس الرياضة منذ أن كانت في عمر أربع سنوات، حيث بدأت بممارسة لعبة السباحة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنها احترفت السباحة حتى عمر 18 سنة، ومثلت مصر في بطولات خارجية.

وأشارت إلى أنها توقفت عن احتراف السباحة، لكنها لم تستطع يوما أن تتوقف عن ممارسة الرياضة، معقبة: «لو وقفت رياضة جسمي يوجعني».

ولفتت إلى حرصها الدائم على التدريب في «الجيم»، موضحة أن هناك ثقافة خاطئة كانت سائدة مفادها أن ألعاب الحديد غير مناسبة للمرأة، لكنها تابعت: «الحديد بيعمل تقسيم للجسم ويخلي الست شبه الحصان، وده نوع من أنواع الجمال اللي أنا بحبه».

