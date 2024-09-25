وزيرة الخارجية الألمانية: الشرق الأوسط لا يجب أن ينزلق إلى حرب أخرى

كررت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء الدعوات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه يجب تجنب اندلاع حرب أخرى في الشرق الأوسط.

يشار إلى أنه بعد نحو عام من الصراع في قطاع غزة الفلسطيني، كثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله على حدودها الشمالية مع لبنان.

وقالت بيربوك على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:"يجب ألا ننزلق إلى حرب أخرى، بل يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لخفض التصعيد، خاصة في ظل الوضع الحالي في لبنان".

وأضافت أن التقارير الواردة بشأن سقوط قتلى بين المدنيين في لبنان، ومن بينهم أطفال وموظفون في وكالة الأمم المتحدة للاجئين ، توضح أن "علينا خفض التصعيد من جميع الأطراف في الوقت الراهن".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، دعت بيربوك الصين إلى المساهمة في إيجاد حل سلمي.