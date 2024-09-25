بنجلاديش تعتزم إجراء محادثات مع الهند بشأن تقاسم المياه

قالت رضوانة حسن، وزيرة شؤون الغابات وتغير المناخ وموارد المياه فى بنجلاديش إن الحكومة ستتخذ خطوات قريبا لإجراء مفاوضات مع الهند بشأن تقاسم مياه الأنهار العابرة للحدود.

وقالت رضوانة أثناء حديثها في ندوة بعنوان "حصة بنجلاديش العادلة من المياه في الأنهار المشتركة" في باني بهابان في العاصمة دكا اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الأنهار العالمي، إن "المفاوضات ستعقد بعد التعرف على توجهات الرأي العام وسيتم إطلاع الشعب على نتائج المحادثات".

وفي كلمتها في الندوة بوصفها الضيف الرئيسي، قالت رضوانة إنه على الرغم من أن تقاسم المياه في الأنهار الدولية يعد قضية معقدة، إلا أن مشاركة المعلومات الأساسية لا يجب أن تكون أمرا سياسيا.

وتابعت أنه يمكن لدولة واحدة أن ترغب في الحصول على بيانات عن هطول الأمطار ومواقع السدود على الأنهار، ويمكن أن تساعد مشاركة البيانات في منع حدوث أي ضرر للأرواح والممتلكات.

ونقلت صحيفة دكا تريبيون عن رضوانة قولها إن مشاركة بيانات هطول الأمطار تعد قضية إنسانية، ويجب أن يتم تقديم البيانات الضرورية لإنقاذ الأرواح. سيتم عرض مطالب بنجلاديش بوضوح وبقوة".