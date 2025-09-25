الاتحاد الأوروبي يطلق تحقيقا في ارتكاب ساب الألمانية ممارسات ضد المنافسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - اليوم الخميس، إنها سوف تطلق تحقيقات في شركة البرمجيات الألمانية "ساب" بشأن ممارسات محتملة ضد المنافسة.

وأضافت المفوضية أنه يُشتبه في أن الشركة انتهكت قواعد المنافسة في مجال خدمات الصيانة والدعم لبرمجياتها.

وتبحث المفوضية فيما إذا كانت شركات أخرى تقدم الصيانة لبرمجيات ساب تعاني من وضع غير مواتٍ.

وقالت الشركة: "تعتقد ساب أن الإرشادات والإجراءات الخاصة بها تمتثل بالكامل لقواعد المنافسة. غير أننا نأخذ مخاوف المفوضية على محمل الجد ونعمل عن كثب معها للتوصل إلى حل".

وأضافت: "ليس من المتوقع حدوث تأثير مادي على نتائجنا المالية".