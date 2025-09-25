ميرتس يدعو إلى إقراض أوكرانيا 140 مليار يورو باستخدام الأصول الروسية المجمدة

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى توفير قرض بدون فوائد بقيمة إجمالية تقارب 140 مليار يورو لصالح أوكرانيا، وذلك باستخدام الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي والمجمَّدة في أوروبا.

وكتب زعيم الاتحاد المسيحي الألماني في مقال زائر في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن هذا القرض " لن يتم رده إلا إذا قامت روسيا بتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي ألحقتها بها".

ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وأوضح ميرتس أن الاتحاد الأوروبي التزم بالوقوف إلى جانب أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريًا". وأضاف مبرّرًا: "أنا على قناعة بأن الوقت قد حان الآن لإرفاق هذا الوعد السياسي بأداة تُرسل إشارة واضحة إلى موسكو تفيد بقدرتنا على الصمود"، مشيرا إلى أن السياسة الأوروبية في دعم أوكرانيا في السنوات الماضية كانت تقتصر على ردود فعل قصيرة الأمد، وأردف:" أما الآن فأدعو إلى تعبئة موارد مالية بمقدار كبير يضمن قدرة أوكرانيا العسكرية على الصمود لعدة سنوات مقبلة".

وفي حال تطبيق خطة ميرتس، فإن دول الاتحاد الأوروبي لن تضطر في المرحلة الأولى إلى تمويل الجزء الأكبر من المساعدات المستقبلية لأوكرانيا من ميزانياتها الوطنية، بل ستقتصر مساهمتها على تقديم ضمانات فقط في حال تقرر الإفراج بشكل غير متوقع عن الأموال الروسية المجمّدة.

وكتب ميرتس بهذا الخصوص: "هذه المساعدة الواسعة ستتطلب ضمانات من ميزانيات الدول الأعضاء"، ولفت المستشار الألماني إلى أن من المنتظر أن يحل تأمين ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي محل هذه الضمانات الثنائية، بمجرد توفر الإطار المالي الجديد عام 2028.

ورأى أنه بهذه الطريقة يمكن توفير موارد تؤمّن القدرات الدفاعية لأوكرانيا لعدة سنوات. وأوضح ميرتس أنه سيطرح مقترحه الأسبوع المقبل في القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن.

وأضاف ميرتس: "نحتاج إلى دفعة جديدة لتغيير حسابات روسيا. علينا الآن أن نستخدم أداة فعّالة لقطع الطريق على لعبة الوقت الساخرة التي يعتمدها الرئيس الروسي وإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وهذا يتطلب الشجاعة والثقة بالنفس لوضع أجندتنا الخاصة بدل الاكتفاء بردّ الفعل على أجندته".

وفي الوقت نفسه أكد ميرتس أنه يريد من خلال هذا المقترح "منح الأوكرانيين الشجعان أملاً جديدًا". واختتم المستشار الألماني مقاله بالقول:" إننا نبعث بذلك أيضًا بالرسالة الصحيحة إلى واشنطن، مفادها بأن الطريق نحو تحقيق سلام عادل ودائم يتعين أن نسلكه معا".

يشار إلى ألمانيا تدعم أوكرانيا اقتصاديا وعسكريا في تصديها للغزو الروسي لأراضيها منذ فبراير 2022.