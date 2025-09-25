الكويت تدعو لإصلاح مجلس الأمن وتدين العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة

ألقى ولي العهد الكويتي، ممثل أمير الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كلمة بلاده أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها دعم الكويت لجهود المنظمة الدولية، مشددًا على أهمية إصلاح مجلس الأمن لتعزيز العدالة والشفافية في مواجهة التحديات العالمية.

وفي كلمته، استعرض ولي العهد أبرز نجاحات الأمم المتحدة، متطرقًا إلى موقف مجلس الأمن التاريخي في دعم الكويت خلال الغزو العراقي عام 1990، داعيا إلى إنهاء ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني بالتعاون مع العراق، ومشيدا بتعيين ممثل أممي لمتابعة هذه القضايا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما أدان بشدة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي الغاشم" على دولة قطر، معتبرا أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد تضامن الكويت الكامل مع قطر، مشيرًا إلى أن أي اعتداء على دولة خليجية هو اعتداء على جميع دول المجلس.

وفي سياق القضية الفلسطينية، وصف ولي العهد ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية"، داعيا إلى وقف فوري للعدوان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ومشيدًا بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما رحّب باعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، مجددًا دعم الكويت لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا ولبنان، داعيًا إلى الحوار السياسي لحل النزاعات في اليمن والسودان والصومال وليبيا، وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.