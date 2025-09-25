ماكرون: محاولة ضم جزء من الضفة ستكون خطا أحمر وستنهي اتفاقيات إبراهيم

قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في مقابلة مع موقع "فرانس 24" الإلكتروني الفرنسي إن "أي محاولة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية ستُمثل خطًا أحمر للولايات المتحدة، وستُعتبر نهايةً لاتفاقيات إبراهيم". مؤكدا أنه حصل على هذا التأكيد من دونالد ترامب.

وكشف "ماكرون" أيضا أنه قدم لزعيم الولايات المتحدة خطة من ثلاث صفحات بشأن مستقبل فلسطين، استنادا إلى إعلان نيويورك ، الوثيقة التي أقرتها أكثر من 143 دولة والتي تقترح استبعاد حماس من الحكم المستقبلي في غزة والضفة الغربية.

وقال "ماكرون" في تصريح لقناة فرانس 24 إن هدف اجتماعه مع ترامب يوم الثلاثاء كان وضع أميركا وأوروبا والدول العربية على نفس الصفحة.

وعندما سئل عن الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك مشروع E1 الذي من شأنه أن ينطوي على بناء 3400 منزل جديد ـ قال: "إن الأوروبيين والأميركيين على نفس الصفحة في هذا الموضوع وبعبارات واضحة للغاية".

أعرب مسؤولون بريطانيون عن قلقهم من احتمال اعتراف دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ردًا على قرار المملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا ودول أخرى الاعتراف بفلسطين . ومن شأن هذه الخطوة أن تُشكّل ضربةً قويةً لأي حلٍّ قائم على الدولتين.

لكن ماكرون قال إن أي محاولة لضم الضفة الغربية "ستكون نهايةً لاتفاقيات إبراهيم ، التي كانت إحدى قصص النجاح التي حققتها إدارة ترامب الأولى. وقد كانت الإمارات العربية المتحدة واضحةً تمامًا في هذا الشأن".

وأضاف: "أعتقد أن هذا خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة".

وتقدم تعليقات ماكرون الرؤية الأكثر وضوحا حتى الآن بشأن الدبلوماسية التي تجري خلف الكواليس بشأن خطط "اليوم التالي" للعدوان الإسرائيلي في غزة .

وقال ماكرون إن الهدف الأولي في خطته الجديدة متعددة المراحل هو ضمان وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

وقال إنه ناشد ترامب بشكل مباشر خلال لقائهما، قائلا: "لديك دور رئيسي تلعبه وأنت تريد أن ترى السلام في العالم".

وقال: "علينا إقناع الأميركيين بالضغط على إسرائيل"، لأن الولايات المتحدة هي "الدولة ذات النفوذ الحقيقي".

صرح المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، بأن الرئيس الأمريكي قدّم لقادة المنطقة العرب والمسلمين خطةً من 21 نقطةً للسلام في الشرق الأوسط خلال اجتماعٍ عُقد يوم الثلاثاء.

وفي حديثه خلال فعاليةٍ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ويتكوف: "نحن متفائلون بل واثقون بأننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن إنجازٍ ما.

وأشار إلى أن أعضاء اليمين في الحكومة الإسرائيلية كانوا أكثر حرصًا على إفساد أي تسوية سياسية. وقال: "هدف البعض ليس محاربة حماس ، بل تقويض إمكانية تحقيق السلام". وأضاف: "لا وجود لحماس في الضفة الغربية".

وأكد أن استراتيجية نتنياهو في الحرب الشاملة باءت بالفشل، إذ لم تُعرِّض سوى الرهائن للخطر، ولم تُقلِّص حجم جيش حماس. وأضاف: "عدد مقاتلي حماس لم يتغير كما كان في السابق. الحرب الشاملة من الناحية العملية غير فعّالة. هذه الحرب فاشلة".

قال ماكرون إن مصير الرهائن وسكان غزة المدنيين لا ينبغي أن يُترك "في أيدي من لا يُمثل إطلاق سراحهم أولوية لديهم".

وأضاف: "أولوية نتنياهو الأولى ليست إطلاق سراح الرهائن - وإلا لما شنّ هجومه الأخير على مدينة غزة، ولما استهدف المفاوضين في قطر ".

وأصرّ على أنه كجزء من خطة الحكم المستقبلي في غزة والضفة الغربية، سيتم إبعاد حماس، وستتولى السلطة الفلسطينية، مع التزامات جديدة بالإصلاح، زمام الأمور في نهاية المطاف. ولم يُحدد أي جدول زمني لذلك.

وحذر من أنه في حالة الفشل في إنهاء القتال في الأيام المقبلة، فسوف تضطر أوروبا إلى النظر في الخطوات الأخرى التي ستتخذها؛ وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني فرض عقوبات، أجاب: "من الواضح".

ويعتبر ترامب توقيع اتفاقيات إبراهيم عام 2020، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، أحد الإنجازات الدبلوماسية الكبرى في ولايته الأولى.

إذا أصر ترامب بالفعل على أن الضم يجب ألا يحدث، فسوف يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في صعوبة سياسية خطيرة، حيث طالبت أجزاء من ائتلافه الحكومي اليميني المتطرف بأن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية إما جزئيا أو كليا..

من ناحية أخرى، إذا مضى نتنياهو قدمًا في عملية الضم - بموافقة أمريكية أو صمت - فإن خطة حل الدولتين، التي تضم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ستكون في خطر شديد.

من المقرر أن يلتقي نتنياهو ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين، وسيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.