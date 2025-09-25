الاتحاد الإسباني يوافق على إدارة مباراة القمة

حصلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، على موافقة رسمية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم من إسبانيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد الكرة على الاستعانة بحكام أجانب من أصحاب الخبرات لإدارة المواجهات الجماهيرية الكبرى في الدوري الممتاز، بما يضمن تحقيق العدالة والحياد الكاملين بين طرفي اللقاء.

ويضم الطاقم الإسباني نخبة من الحكام الدوليين المميزين الذين سبق لهم إدارة مباريات قوية في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يعكس الثقة في قدراتهم على التعامل مع الأجواء التنافسية التي تشهدها القمة المصرية.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة عن أسماء حكام الساحة والمساعدين والحكم الرابع، تمهيدًا لوصولهم إلى القاهرة قبل موعد اللقاء بوقت كافٍ لإجراء الترتيبات اللوجستية المعتادة.

وتحظى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باهتمام واسع من جماهير الكرة المصرية والعربية، إذ تعد أبرز مواجهات الموسم في الدوري المحلي، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد سعي اتحاد الكرة لتوفير كل مقومات النجاح التحكيمي والتنظيمي لهذا الحدث الكروي الكبير.