وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الاستسلام المخزي لبعض القادة للإرهاب الفلسطيني لا يُلزم إسرائيل بأي شكل. لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك ردا على اعتراف ست دول أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا، بدولة فلسطين الإثنين.

وكان نتنياهو قد قال إن ردّه على الاعترافات بالدولة الفلسطينية، سيأتي بعد عودته من الولايات المتحدة، ولقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصفت الولايات المتحدة، الإثنين، اعتراف عدد من الدول الحليفة لها بالدولة الفلسطينية بأنه "استعراضي".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله: "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية".