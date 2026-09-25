طالبة بطب كفر الشيخ ضمن الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة

حققت جامعة كفر الشيخ إنجازًا متميزًا في المشروع الوطني للقراءة، بتأهل الطالبة فاطمة محمد زكي عبد العزيز، الطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، ضمن الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية في المستوى الماسي بمنافسة «الجامعي المثقف»، وسيتم الإعلان عن الترتيب النهائي للطلاب الخمسة خلال فعاليات الحفل الختامي للمشروع.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص جامعة كفر الشيخ، برعاية الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس الجامعة، على دعم الأنشطة الثقافية والمعرفية، وتشجيع الطلاب على القراءة والتعلم المستمر، واكتشاف المواهب الطلابية المتميزة، بما يعزز بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، ويواكب توجهات الدولة المصرية في بناء الإنسان والاستثمار في قدرات الشباب.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تأهل إحدى طالبات الجامعة ضمن الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية في المستوى الماسي بالمشروع الوطني للقراءة، يمثل مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ويعكس ما يمتلكه طلاب جامعة كفر الشيخ من قدرات علمية وثقافية وإبداعية تؤهلهم للمنافسة والتميز على المستويين المحلي والدولي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الثقافية والمعرفية باعتبارها أحد المكونات الأساسية في بناء شخصية الطالب، مؤكدًا دعم الجامعة للمبادرات والمشروعات الوطنية التي تسهم في نشر ثقافة القراءة، وتنمية الوعي، وتشجيع الطلاب على البحث والمعرفة والتفكير والإبداع.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة وفا، منسق المشروع الوطني للقراءة بجامعة كفر الشيخ، أن تأهل الطالبة فاطمة محمد زكي ضمن الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية في المستوى الماسي جاء تتويجًا لمشاركتها المتميزة في منافسات المشروع، مؤكدًا أن الجامعة تترقب إعلان الترتيب النهائي للخمسة الأوائل خلال الحفل الختامي.

وأضاف الدكتور أسامة وفا، أن المشاركة في المشروع الوطني للقراءة تتيح للطلاب فرصة حقيقية لتوسيع مداركهم المعرفية، وتنمية مهاراتهم في القراءة والتحليل والنقاش، مؤكدًا استمرار الجامعة في تشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرات الثقافية والمعرفية التي تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتميز والإبداع.

ويُعد المشروع الوطني للقراءة أحد المشروعات الرائدة التي تستهدف ترسيخ ثقافة القراءة والتعلم المستمر، واكتشاف المواهب، وتنمية الوعي والمعرفة لدى مختلف فئات المجتمع، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز قدراته الفكرية والثقافية.

ويحظى المستوى الماسي بمنافسة قوية بين الطلاب المشاركين على مستوى الجمهورية، وتبلغ جوائزه المالية مليون جنيه للمركز الأول، و500 ألف جنيه للمركز الثاني، و250 ألف جنيه للمركز الثالث، و100 ألف جنيه للمركز الرابع، و50 ألف جنيه للمركز الخامس.

وتدعو جامعة كفر الشيخ طلابها إلى مواصلة المشاركة في المشروع الوطني للقراءة، والاستفادة من هذه التجربة المعرفية المتميزة، بما يسهم في بناء جيل جامعي واعٍ، مثقف، قادر على الإبداع والمنافسة، والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.