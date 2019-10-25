وزيرة البيئة الألمانية تدعو البرلمان إلى دعم قرارت الحكومة بشأن حماية المناخ

دعت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، البرلمان الألماني (بوندستاج) إلى دعم قرارات الحكومة بشأن حماية المناخ.

وقالت شولتسه، التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمام البرلمان في برلين، اليوم الجمعة، إن حزمة إجراءات المناخ "أساس جيد حقا" لتحقيق أهداف المناخ، مضيفة أن هذه الحزمة ستؤثر على قرارات الشركات والأفراد.

وذكرت الوزيرة أنها على وعي بأن احترار الأرض يثير مخاوف وجودية، وأخرى بشأن فرص العمل، وقالت: "الذعر مستشار سيء حقا... حماية المناخ تحتاج إلى التضافر داخل المجتمع".

وأشارت الوزيرة إلى أن القانون المخطط لحماية المناخ يمثل خطة فريدة على مستوى العالم في اتجاه الحيادية المناخية، موضحة أن القانون يضع قواعد ثابتة لحماية المناخ وسيعزز تعاون الحكومة في هذا المجال على نحو جذري، كما يضمن إعادة ضبط الآليات إذا اتضح أن جهود خفض الانبعثات المسببة للاحتباس الحراري غير كافية.

ومن المنتظر أن يحدد هذا القانون كمية الانبعاثات الكربونية التي سيُسمح لكل قطاع، مثل النقل والزراعة والمباني، بإصدارها سنويا، كما سيلزم الوزير المختص بأحد هذه القطاعات بزيادة الجهود إذا لم يحقق قطاعه الأهداف المتفق عليها.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، لأول مرة، رسميا اليوم مشاريع قوانين تتعلق بتطبيق برنامج حماية المناخ للحكومة، والتي من المخطط أن يُتخذ قرارات بشانها في منتصف نوفمبر المقبل.