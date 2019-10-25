الأمم المتحدة تدعو العراق للتعامل وفقا للمعايير الدولية خلال المظاهرات

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة جميع الأطراف خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق بالهدوء،داعية قوات الأمن إلى أن تكون استجابتها مدروسة وتجرى بعناية وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكدت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية - في مؤتمر صحفي اليوم - ضرورة عدم تكرار الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات التي شهدتها الاحتجاجات التي انطلقت بداية الشهر الجاري معربة عن عن القلق إزاء ما وصفته بالحظر المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي والحظر المتقطع للإنترنت.

ودعت المسؤولة الأممية الحكومة العراقية إلى العمل على مساءلة الجناة المعنيين في احتجاجات بداية الشهر.. وقالت إن الشباب خرجوا بسبب الإحباط من قلة فرص العمل ونقص الخدمات والفساد وفشل الحكومة، ولفتت إلى أن العنف خلال المظاهرات الماضية تسبب في مقتل 157 شخصا على الأقل وإصابة 5494 آخرين.

وأشارت شامداساني إلى أن تقريرا لبعثة الأمم المتحدة المساعدة في العراق (يونامي) كشف عن انتهاكات للحق في الحياة بما في ذلك القتل العمد للمتظاهرين غير المسلحين والاستخدام المفرط للقوة من قبل الوحدات التي تم نشرها للتعامل مع المظاهرات، كما سلط التقرير الضوء على المخاوف المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق للتدابير القمعية للحد من المعلومات المتاحة للجمهور حول المظاهرات.