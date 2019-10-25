واشنطن تايمز: استجواب مغني الراب الأمريكي«إيمينم» لانتقاده ترامب في أغانيه

كشفت وثائق لجهاز الخدمة السرية الأمريكي عن استجواب مغني الراب الأمريكي إيمينم بشأن كلمات لبعض أغانيه انتقد خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية- في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي (وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة) استجوب مارشال ماذرز، الحائز على جائزة الـ«جرامي» الموسيقية والشهير بإيمينم، حول كلمات ثلاث أغان أشار خلالها إلى ترامب أو ابنته الكبري ايفانكا ترامب.

وبموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي ، حصلت الصحيفة الأمريكية على هذه الوثائق المؤلفة من 40 صفحة والتي تظهر أن السلطات الأمريكية وجهت أسئلة للفنان عن أغنية للراب الحرة كان قد أداها في حفل توزيع جوائز "بي إي تي - هيب هوب" الأمريكية لعام 2017، بالإضافة إلى أغنيتين في ألبومه /ريفايفل/ الذي طرحه العام نفسه.. ويغني إيمينم قائلا عن ترامب «يحاول أن يقسمنا إلا أنه سينجح في توحيدنا».