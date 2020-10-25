وأبرمت إسرائيل اتفاقات الشهر الماضي مع الإمارات والبحرين، واتفقت يوم الجمعة مع السودان على تطبيع العلاقات بوساطة الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو "سيكون هناك المزيد من الدول".

ولا تزال السعودية غير مرتبطة بعلاقات رسمية بإسرائيل، لكنها تسمح الآن برحلات جوية في مجالها الجوي.

وأدانت السلطة الفلسطينية تطبيع الدول العربية مع إسرائيل واصفة اياه بـ "الخيانة".

"زيارة إلى السودان"

وبشأن الاتفاق مع السودان، أوضح نتنياهو أن التقارب مع الخرطوم سيفتح منافع للإسرائيليين الذين يعبرون المحيط الأطلسي.

وقال "نحن الآن نطير غربا، فوق السودان، وفقا لاتفاقات عقدناها حتى قبل أن نعلن التطبيع، وفوق تشاد، التي أقمنا معها أيضا علاقات، إلى البرازيل وأمريكا الجنوبية".

وكشف نتنياهو أن وفدا اسرائيليا سيتوجه إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق.

ولم يتضح كم من الوقت سيستغرق استكمال الاتفاق.

وانقسم القادة العسكريون والمدنيون في الحكومة الانتقالية السودانية حول مدى السرعة والمدى الذي يجب المضي فيه في إقامة علاقات مع اسرائيل.