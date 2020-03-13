الصحة الباكستانية: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 327 ألفا و895 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 327 ألفا و895 حالة.

وذكر المركز المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" بالوزارة - حسبما نقلت عنه قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و736 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 143 ألفا و526 حالة إصابة في إقليم "السند" و102 ألف و677 حالة في إقليم "البنجاب"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "بلوشستان" 15 ألفا و801 حالة وفي إقليم "خيبر بختونخوا" 39 ألفا و15 حالة، كما تم تسجيل 18 ألفا و921 حالة إصابة في العاصمة إسلام أباد و4 آلاف و167 حالة في إقليم "جيلجيت بالتستان"، بالإضافة إلى 3 آلاف و788 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير"