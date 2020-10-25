دراسة أمريكية حديثة: متلازمة داون تزيد خطر الوفاة بفيروس كورونا 10 مرات

عرضت قناة «الغد» تقريرًا مصورًا كشف فيه عن دراسة حديثة تؤكد أن الأشخاص المصابين بمتلازمة داون معرضون لخطر الوفاة لفيروس كورونا بـ 10 أضعاف مقارنة بمن لا يعانون من المتلازمة.

وأضاف التقرير أن مجلة annals of internal medicine الطبية الأمريكية نشرت تقريرًا أوضح وجود خطر متزايد على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون بمقدار 4 أضعاف للإصابة بفيروس كورونا، وخطر الوفاة لهم بـ 10 أضعاف.

واعتمد تحليل الباحثين على أكثر من 8 ملايين بالغ، كانوا جزءا من مشروع تقييم مخاطر فيروس كورونا، وذلك برعاية الحكومة البريطانية، ومن بين 8.26 مليون شخص في الدراسة كان 4053 منهم مصابين بمتلازمة داون، توفي منهم 68 شخصا من مصابي متلازمة داون.

وتوصل الباحثون إلى أن ارتباط متلازمة داون بضعف المناعة وفشل القلب وأمراض الرئة هو العامل الأساسي؛ لظهور فيروس كورونا أكثر حدة مع المتلازمة.