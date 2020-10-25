إصابة مستشار نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

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أفاد مصدر مطلع بإصابة مارتي أوبست، أحد كبار مستشاري نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المصدر لشبكة "سي إن إن " الإخبارية الأمريكية مساء السبت بإن أحد كبار مستشاري نائب الرئيس مايك بنس ثبت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعمل مارتي أوبست كمستشار سياسي لبنس لكنه ليس موظفا حكوميا.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء أول من كشف عن ايجابية اختبار أوبست.

يشار إلى أن أوبست ليس أول شخص في محيط بنس يتعرض للاصابة بفيروس كورونا. حيث أصيبت المتحدثة باسم بنس كاتي ميلر بكوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام.

ولم يرد مكتب أوبست وبنس على الفور على طلب "سي إن إن" التعليق على هذا الأمر.