 الصين تتأهب بعد تفش لفيروس كورونا بمنطقة شينجيانج - بوابة الشروق
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الصين تتأهب بعد تفش لفيروس كورونا بمنطقة شينجيانج

د ب أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 5:04 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 5:04 م

أعلنت السلطات في منطقة "شينجيانج"، اليوم الأحد، أعلى مستوى للرد على حالات الطوارئ الصحية العامة، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة 137 شخصًا بفيروس كورونا المستجد.

وقال تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" إن جميع الحالات التي تم اكتشافها في مدينة "كاشجار" النائية غرب البلاد، بدون أعراض ظاهرة، حيث أنه لم يعان أي من هؤلاء الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس من سعال ولا حمى.

وقال نائب مدير اللجنة الصحية الإقليمية إن الأشخاص الـ137 يخضعون لحجر صحي وإشراف طبي في المستشفى، وجميع الحالات لها بعض الصلة بمصنع "سانكون" بالمدينة.

وأثبتت الاختبارات أيضا إصابة فتاة يعمل والداها بالمصنع أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن لجنة الصحة الوطنية الصينية أرسلت مجموعة عمل إلى المنطقة لقيادة جهود الاستجابة، وتم إلغاء معظم الرحلات بمطار "كاشجار" في مطلع الأسبوع، طبقًا لما ذكرته بوابة "هيدلاين ديلي" الإخبارية الصينية.


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