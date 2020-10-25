 الأمن يوضح حقيقة تعدى سائق توك توك على سيدة فى الشارع لسرقتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن يوضح حقيقة تعدى سائق توك توك على سيدة فى الشارع لسرقتها

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية:
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 4:33 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 4:33 ص

 كشفت الأجهزة الأمنية، على خلفية ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأحد المواقع الإخبارية بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى على إحدى السيدات فى أحد الشوارع بمكان غير محدد بغرض السرقة.

بالفحص، تبين أن أحداث الواقعة تعود لشهر فبراير الماضى، وتبين أن المجنى عليه، طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وأنه حال سيرها بمنطقة السيوف بالإسكندرية شرع مستقلى مركبة "توك توك" فى خطف حقيبة يدها إلا أنها تشبثت بها وسقطت أرضاً فتخلى الجناة عنها ولاذوا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب الخطف بإستخدام مركبة "توك توك"، وأقروا بارتكابهم الواقعة وأربع وقائع أخرى "سرقات هواتف محمولة"، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب جرائمهم.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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