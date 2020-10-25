سؤال ربما يكون غير منطقي، لكن السؤال وُجّه بالفعل لدونالد ترامب، عقب الإدلاء بصوته الانتخابي في ولاية فلوريدا، حيث ألقت السؤال صحفية بهدف الدعابة وكان الرد كوميديا من ترامب، ليتحول إلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال «منحت صوتي لشخص يدعى ترامب» وانصرف قائلا شكرا جزيلا لكم.

وأوضح تقرير قناة «الغد» أن ترامب أدى بصوته في ولاية فلوريدا بعد أن غير مقر إقامته الدائم من نيويورك إلى فلوريدا العام الماضي، وهي إحدى الولايات المتأرجحة التي يتعين عليه الفوز بها لاقتناص فترة رئاسية ثانية.

وأضاف التقرير أنه عقب الإدلاء بصوته اتجه ترامب لعقد 3 مؤتمرات انتخابية، وخلال ذلك نشر تغريدة عبر تويتر، أعلن فيها نتيجة الاستفتاء على المناظرة الرئاسية الثانية، والتي جاءت 89% لصالحه و11 % لصالح جو بايدن الذي وصفه بـ«جون النائم».

أما على مستوى الولايات، فتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن جو بايدن مستمر في تقدمه على ترامب، وفي داخل الولايات الحاسمة فلا تزال النتائج متقاربة.

